Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ve Sürmene Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, haklarında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "dolandırıcılık, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, 5607 sayılı kanuna muhalefet ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.Ö yakalandı.

Ayrıca, "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan G.K ile "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan Z.D. de yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumuna gönderildi.





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