Akçaabat'ın ilçe oluşunun 136. yılı ilk kez düzenlenen törenle kutlandı

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TRABZON (AA) - Akçaabat'ın ilçe oluşunun 136. yıl dönümü, kaymakamlık ve belediyenin aldığı kararla ilk kez düzenlenen törenle kutlandı.

Akçaabat Belediyesince Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile diğer kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Kaymakam Kurtyemez, ilçenin tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve adeta medeniyetler beşiği haline geldiğini söyledi.

Akçaabat'ın doğal güzellikleri kadar tarihi süreciyle de adından söz ettirdiğini aktaran Kurtyemez, "Akçaabat, 28 Kasım 1886'da ilçe olmuştur. Akçaabat'ın ilçe oluşunun 136. yılvdönümünü kutladığımız bu günde şehrimizin tarihinden övgüyle bahsediyor, geçmişten bugüne geçirdiği tarihsel süreçlerden ve gelişiminden gurur duyuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ekim ise ilçenin doğal güzellikleri ve jeopolitik konumu bakımından geçmiş yıllardan bu yana adından sıkça söz ettirdiğini vurguladı.

İlçenin tarihsel sürecine değinen Ekim, şöyle konuştu:



"İlçemiz birçok medeniyete ve ünlü isme ev sahipliği yaptığından çeşitli seyahatnamelerde kendine farklı isimlerle yer bulmuştur. Arrianus ilçemizi 'Hermonassa' ismiyle ifade ederken Clavijo ise ilçemizden 'Pulathane' ismi ile bahsetmiştir. Osmanlı döneminde ise ilçemiz Akçaabat adını almıştır. Tarihler 28 Kasım 1886'yı gösterdiği gün güzel ilçemiz Akçaabat'ımız ilçe olmuştur. Bizler de belediye olarak kaymakamlığımızla yaptığımız yazışma neticesinde 28 Kasım'da Akçaabat'ın ilçe oluşunun kutlanmasına yönelik kararımızı aldık."



Ekim, bundan sonra her yıl 28 Kasım'da Akçaabat'ın ilçe oluşunun kutlanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Mevlüt Selami Yardım Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Etkinlikler kapsamında Erol Günaydın Sanat Merkezinde "Akçaabat’ın Tarihine Bakış" isimli resim sergisi açıldı.





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