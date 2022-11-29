Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra, burnundan ameliyat edildi.

Kulüp doktoru Halil Polat, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Konyaspor maçında burnuna darbe alan Marc Bartra'nın yapılan muayene ve görüntüleme sonucunda burun kıkırdağında hasar tespit edildiğini belirtti.

Öncelikle oyuncuya medikal tedavi önerildiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirme sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz, İspanya'nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.