Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp için Antalya'ya gitti.

Önceki gün yapılan antrenmanın ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Visca, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun yer aldı.

Antalya Belek'te kampa girecek Trabzonspor, 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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