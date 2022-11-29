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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti

AA

Trabzonspor kafilesi, Antalya'ya gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp için Antalya'ya gitti.

Önceki gün yapılan antrenmanın ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Visca, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Caner Uzun yer aldı.

Antalya Belek'te kampa girecek Trabzonspor, 9 Aralık'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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