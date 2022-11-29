Trabzonspor, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp yapacağı Antalya'da oynayacağı 2 hazırlık maçının programı belli oldu.

Bordo-mavili takım, ilk maçını 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile oynayacak.

Karadeniz ekibi, ikinci hazırlık maçında ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşılaşacak.





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