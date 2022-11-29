Trabzon'da geri manevra yapan aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, dayısının park etmeye çalıştığı aracın altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, otomobilini park etmek için geri manevra yapan H.D.B, araçtan inen yeğeni Y.B'yi (2) fark etmedi.

Geri gelen aracın altında kalan çocuk, ağır yaralandı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Y.B, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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