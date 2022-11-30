Trabzon'da kaçak içki, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen kaçak içki, sigara ve elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, D.P'ye ait çanta ve poşetlerde yapılan aramalarda, 20 paket gümrük kaçağı elektronik sigara, 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.