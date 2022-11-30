Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğinin "4. Fotoğraf Yarışması" ödül töreni düzenlendi

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğince (DKBB) düzenlenen 4. Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu il sınırları içerisindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri ön plana çıkarmak ve fotoğraf sanatının görsel gücü ile tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

375 fotoğraf sanatçısının 1670 eserle katıldığı ve 100 fotoğrafın sergilenmeye layık görüldüğü yarışmanın birincisi Ali Mermertaş'a altın, ikincisi Mete Yurdaün'e gümüş madalya ve plaket verildi.

Yarışmada, Sarıkamış Harekatının 104. yılı kapsamında, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde düzenlenen yürüyüşü anlatan fotoğrafıyla üçüncülük elde eden AA foto muhabiri Hakan Burak Altunöz ise bronz madalya ve plaket ile ödüllendirildi.

Egemen Eryılmaz, Ali Can ve Faruk Gamlıoğlu'nun mansiyon, Ahmet Harmancı'nın DKBB özel ödülü, dron ödülü ile jüri özel ödülüne layık görüldüğü yarışmada, dereceye girenlere ödülleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından verildi.





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