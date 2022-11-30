Trabzon'da aranan şahıslar yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda, aralarında 3 hükümlünün de bulunduğu 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar, Of ve Araklı ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A, "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası olan F.İ. ve "kasten yaralama" suçundan hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Çalışmalarda ayrıca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan aranan E.H. ve B.İ. ile "mala zarar verme" suçundan aranan Ç.K, "hırsızlık" suçundan aranan A.E, "kasten yaralama" suçundan aranan Ü.Ö. ve "basit yaralama" suçundan aranan W.B. yakalandı.