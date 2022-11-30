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Trabzon'da düzenlenen "6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı" sunumlarla devam ediyor

AA

Trabzon'da düzenlenen "6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı" sunumlarla devam ediyor.

Trabzon'da düzenlenen "6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı" sunumlarla devam ediyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen "6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı" sunumlarla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı"nın ilk gününde 5 salonda 48 sunum yapıldı.

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Uzman Araştırmacısı ve "2023-2035 Kutup Ulusal Kutup Stratejisi" proje yürütücüsü Seda Celep, çalıştayda yaptığı sunumda, projelerinde sona yaklaştıklarını söyledi.

Proje kapsamda aralarında Amerika ve Almanya'nın yer aldığı 12 ülkenin bilimsel çalışmalarının incelendiğini ve 15 yurt dışı katılımcı ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Celep, "TÜSSİDE, TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü. Yönetim kapasitesini geliştirme misyonuna sahiptir. TÜSSİDE'nin iş birliği içerisinde yürütülen projeleri arasında, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile birlikte gerçekleşen ve 2021 yılında sayın Cumhurbaşkanımız tarafından lansmanı yapılan Milli Uzay Programı için çalışmaların yapıldığı Milli Uzay Programı Stratejisi ve Yol Haritası Projesi de bulunmaktadır." diye konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi İşlemleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise "Kutup Bölgelerinde Kişisel Emniyet ve Haberleşme Teknikleri" konulu sunumunda, kutupların kendilerine özgü bazı sorunlar barındırdığını, bunların başında da iletişim tekniklerinin geldiğini anlattı.

Prof. Dr. Başar, iletişimin olmadığı yerde kaza, kaybolma ve arama kurtarma operasyonlarının riskler barındırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kutup bölgesinde çalışırken tehlikelerle karşı karşıyayız. Tolere edilebilir ve edilemeyen riskler gibi farklı kategorilere bölerek yapmış olduğumuz bilimsel çalışmaları emniyetli bir şekilde sürdürüyoruz. Normal şartlarda şehir ortamında, laboratuvar veya doğada alabileceğimiz riskleri kutup bölgelerinde alamıyoruz. Çünkü arama kurtarma imkanları oldukça düşük. Bunun için birtakım önlemlerin alınması gerekiyor. Ancak kaza kaçınılmaz bir şekilde gelebilir. Kaza geldikten sonra neler yapmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yer küremizin güney ve kuzey bölümleri normal insan yaşamı için çok alışık olmadığı sınırlarda. Hava şartları çok değişken ve insanın konfor alanının dışında olan bölgeler. Buradaki çevresel parametreler oldukça hızlı bir şekilde değişiyor. İnsanın buna uyum sağlaması, üstünden gelmesi zor oluyor."

- Çalıştayda AA standı da yer aldı

Anadolu Ajansı (AA) da standıyla çalıştaya katılanlarla buluştu.

Standa ilgi gösteren öğrencilere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü ve Fotoğraf Editörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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