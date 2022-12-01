Trabzon'un tanıtımı için düzenlenen "Denizden Dağlara Trabzon" etkinliği başladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un tanıtımı ve kentte turizmin 12 aya yayılması amacıyla düzenlenen "Denizden Dağlara Trabzon" etkinliği başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gastronomi çeşitliliğiyle kış turizminin de gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin ünlü şefleri, köşe yazarları, blogger, televizyon programcıları, sosyal medya influencerleri ve sunucuların yer aldığı heyet kente geldi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret eden heyet, el sanatları sergisi, yöresel lezzetler ile kuyumcular odası hasır örgü sunumu hakkında, Enstitü Müdürü Sibel Karabina, usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Burada cep telefonlarıyla canlı yayın yapan heyet, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Ekonomist Saadet Büyük, AA muhabirine, Trabzon'a ilk defa geldiği için etkinlik konusunda oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

Enstitüde alanında uzmanlaşan usta öğreticiler ve kursiyerlerle tanıştığını anlatan Büyük, "Özellikle kadının ekonomiye katkısı, destekleniyor olması, kadınlar arasındaki bu dayanışma benim çok önemsediğim bir durum. O nedenle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden canlandırılmasına katkı sunan çok kıymetli kadınlarla tanıştım. O anlamda da çok mutluyum." dedi.

Büyük, lezzetli, keyifli ve keşfedeceği bir Trabzon etkinliği olduğunu belirterek, "Herkesi Trabzon'a davet ediyorum. Karadeniz'in kendisine özel bir yapısı var." diye konuştu.

Gastronomi köşe yazarı Talip Bayram ise gün içinde şehir turu yaptıklarını, dört gün Trabzon'da farklı etkinlikler yapacaklarını dile getirdi.

Enstitüde hem el işleri hem de lezzetleriyle güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Bayram, "Her şey kadınımızda olup bitiyor. Kadınlar bu işlere el attığı zaman ortaya güzel işler çıkıyor. Trabzon'da, Mardin'de ve Hakkari'de olduğu gibi." ifadesini kullandı.

Bayram, farklı tatlarla buluştuğunu ve edindiği tecrübelerini köşesinde yazacağını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu'nun da katıldığı etkinlik, çeşitli aktivitelerin ardından 4 Aralık'ta sona erecek.





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