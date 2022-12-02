Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Dünya Engelliler Günü mesajı

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TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olduğunu belirtti.

Engellilerin, spor, sanat, edebiyat, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarı, azim ve kararlılıklarıyla herkese örnek olduklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Bize düşen ise engelli insanlarımızın hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Bu noktada Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem vermekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, göreve geldiği günden itibaren özel gereksinimli bireyler için sorun ve çözüm noktasında yoğun çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman kardeşlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerde engellilerimizin de maksimum ölçüde yararlanabilmesi anlayışıyla hareket etmekteyiz. Bu bir zihniyet dönüşümüdür. İlk olarak kurumsal yapımızı geliştirdik. Müstakil bir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve bu daire başkanlığı altında müstakil bir Engelliler Şube Müdürlüğü kurduk. Geldiğimiz aşamada Büyükşehir Belediyesinde engellilerimizin meseleleri ile doğrudan ilgilenen bir şube müdürü ve ekibi hizmet vermektedir."

Belediye olarak engelliler için Engelsiz Yaşam Akademisi, Engelli Araç Atölyesi ve engelsiz taksi uygulaması gibi çalışmalar yaptıklarına da işaret eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:



"3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli kardeşlerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, sorunlarının çözümünde destek olmak, onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerime yürekten sevgilerimi iletiyor, her birini muhabbetle selamlıyorum."

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