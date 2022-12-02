Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, son 20 yılda engellilerle ilgili çok ciddi mesafeler kat edildiğini söyledi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerde, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde engellilerin bu hizmetlerden yararlanabilmesine olanak sağlayacak bir anlayışla hizmet vermeye gayret ettiklerinin altını çizdi.

Göreve geldiklerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduklarını anlatan Zorluoğlu, "İçerisinde sadece engellilere hizmet eden bir şube müdürlüğü teşkil ettik. Ayrıca, Engelli Danışma Merkezi kurmak suretiyle engelli vatandaşlarımıza hem mevzuatı hem sahip oldukları hakları anlatan, sorunlarını, şikayetlerini dinleyip çözüm bulmaya çalışan bir mekanizmayı da oluşturduk." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu da özel gereksinimli öğrenciler için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Fettahoğlu, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın herkesin en önemli sosyal görevi olduğuna dikkati çekti.



Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen program, özel eğitim okulları öğrencilerince hazırladığı mehter, semazen ve folklor gösterileriyle sona erdi.



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