Trabzon'da "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer Parkı" açıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in adının verildiği parkın açılışı yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pelitli Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Kur'an-ı Kerim'de şehitliğin peygamberlerden sonraki en yüksek makam olduğuna işaret edildiğine dikkati çekti.

Küçük bir parkı hizmete açtıklarını ancak çok büyük bir ismi burada yaşatacaklarını belirten Genç, şehit isimlerini yaşatmayı kendisine görev addettiğini dile getirdi.

Genç, parkta oynayacak çocukların şehidin ismini de tanıyacaklarını vurgulayarak, "Şehidimizin ismini tanımak aynı zamanda çocuklarımızın vatan sevgisini artırır. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır. İnancımıza göre vatan sevgisi imandandır. İnşallah burada uygun bir alanda da anıtsal bir abide yaparak şehidimizi canlandıracağız." dedi.

Başkan Genç, parkın açılışını şehidin annesi Seher ve babası Oktay Tuncer ile gerçekleştirdi.

Genç, şehit babasına, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi adına plaket takdim etti.

​​​​​​​Parkın içindeki çeşmeye de Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 3 Mart 2020'de şehit olan Tuncer'in adı verildi.

Başkan Genç, Bulak Mahallesi'ndeki çocuk parkının açılışını da Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep İlkokulu öğrencileriyle gerçekleştirdi.

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