AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, engelli olmanın yalnızca engelli bireyleri ve onların ailelerini değil, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiren sosyal bir mesele olduğunu belirtti.

Sosyal hizmet alanındaki eksiklikleri gidermek, engellilerin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşması, sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Cora, "Biz de bir gün engelli olabiliriz düşüncesiyle engelli vatandaşlarımızın daha müreffeh yaşamaları, üretken ve aktif fertler olarak toplum hayatında yer almaları için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cora, engellilerin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak topluma katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için 20 yıllık iktidarları dönemlerinde hayata geçirdikleri devrim niteliğindeki reformların engelli vatandaşlara olan hassasiyetlerinin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Eğitim, spor, istihdam, siyaset ve her alanda attıkları pozitif adımlarla engelli vatandaşların adeta kabuğunu kırdığına işaret eden Cora, şunları kaydetti:

"Her biri birer başarı hikayesi yazdı, yazmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplumun bütün kesimlerini eşit ve adil kucaklama gayretiyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeyi ana hedefimiz olarak gördük."



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