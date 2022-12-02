TTB'de kasım ayında 1,4 milyar liralık ürün işlem gördü

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) kasım ayında 1 milyar 422 milyon 7 bin liralık ürün işlem gördü.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, Kasım 2022'de işlem hacmi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 66 arttı.

Kasım 2021'de 855 milyon 719 bin liralık ürünün alınıp satıldığı TTB'de, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 422 milyon 7 bin liralık ürün işlem gördü.

İşlem hacminin 942 milyon 94 bin liralık kısmını fındık alım ve satımı oluşturdu. Çeşitli gıda maddeleri, hububat, hububat mamulleri, bakliyat, canlı hayvanlar da işlem gören diğer ürünler oldu.

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