Trabzon'un tanıtımı için düzenlenen "Denizden Dağlara Trabzon" etkinliği sürdü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un tanıtımı ve turizmin 12 aya yayılması amacıyla düzenlenen "Denizden Dağlara Trabzon" etkinliği kapsamında kente gelenler, bazı ziyaretler yaptı.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gastronomi çeşitliliğiyle kış turizminin de gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen etkinlik kapsamında Türkiye'nin ünlü şefleri, köşe yazarları, blogger, televizyon programcıları, sosyal medya influencerleri ve sunucuların yer aldığı heyet kentin tarihi ve turistlik bölgelerini gezdi.

Heyettekileri makamında kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, kent ve gastronomi üzerine sohbet etti, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Maçka ilçesine geçerek önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nı gezen heyet, Kaymakam Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Koray Koçhan'la bir araya geldi.

Altındere Vadisi'ni gezerek cep telefonlarıyla canlı yayın yapan, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan heyettekiler, şehrin öne çıkan lezzetlerini tattı.

Etkinlik, 4 Aralık'ta sona erecek.





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