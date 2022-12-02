DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'dan TTSO'ya ziyaret

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TRABZON (AA) - Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelebi, Trabzon'un ihracatını artırmak ve firmaların dünyaya açılmasını hızlandırmak için yurt dışı fuarlara önem verdiklerini vurguladı.

Gürcistan ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip ülkeler olduğunu belirten Çelebi, "Aynı zamanda Türk firmaları için büyük ve önemli bir pazar. Orada hem üretim hem satışın yapılabileceği bir Türk Yapı Market kurmak için girişimlerimiz oldu. Batum'da düzenlenen fuarlara Trabzon iş dünyası her zaman önemli düzeyde katılım sağlıyor. Ayrıca odamız tarafından düzenlenen ikili iş görüşmeleri de iş insanlarımıza yeni fırsatlar yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışkan da özellikle Batum'da düzenlenen fuarların Türk firmalarının Gürcistan ve diğer ülke pazarlarına açılması için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

TTSO üyesi firmaların Batum'daki fuarlara ilgi gösterdiğinin altını çizen Çalışkan, 2023 yılında düzenlenecek çeşitli fuarlara TTSO üyesi firmaları beklediklerini aktardı.



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