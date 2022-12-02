Trabzon'da silahlı yaralama olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi cezaevinde gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda olaya karıştığı tespit edilen İ.Ö.B, B.K, A.D, M.Y. ve B.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.