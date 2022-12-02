Trabzon'da silahlı yaralama olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi cezaevinde gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yenicuma Mahallesi'nde bir kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda olaya karıştığı tespit edilen İ.Ö.B, B.K, A.D, M.Y. ve B.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.