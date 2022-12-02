Trabzon'da engelli derneklerinin temsilcileri ile basın mensupları bir araya geldi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli dernekleriyle basın mensupları bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizesi ile Köşk Huzurevi'nde bir araya gelen 12 dernek başkanı, toplumda yaşadıkları sorunları dile getirdi.

İl Müdürü Nurhüda Süha Sağlam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün önemine değinerek, bugüne özel Trabzon'da farklı bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Sağlam, engelli alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla basın mensuplarını bir araya getirdiklerini dile getirerek, "Engellilik bir sorundur ama bu sadece engellinin sorunu değildir. Engellilik toplumun birlikte çözmesi gereken bir sorundur." dedi.

Engellilerin şikayetlerinin en önemli sorunlarının yeterince bilinmemek, duyulmamak, anlaşılmamak ve farkına varılmamak olduğunu işaret eden Sağlam, "Bizde bu konuda basınla birlikte engelliler derneklerimizi buluşturmak istedik. Dernek başkanlarımız bu çileyi çeken veya çekenlerin birebir yanında olan kişilerdir." diye konuştu.

Sağlam, önce beyinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Önce insanların beyinlerindeki engelleri kaldırması gerekmektedir. 12 basın temsilcisi ve 12 dernek başkanımız var. Engellilerin yaşadıkları sorunları kendilerinin basınla paylaşmalarını istedik. Basının kullandığı bir kelime topluma çok farklı yansıtılıyor. Basınımızın da bu konuda hassasiyetini artırmasını istiyoruz." ifadesine yer verdi.

Beyaz Ay Derneği Trabzon Şube Başkanı Yusuf Şafak da kamu sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine önem verdiğini belirterek, sadece sorunları dile getirmenin bir çözüm olmadığını dile getirdi.

Zihinsel Engelli ve Otizimli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Esra İhtiyaroğlu da Türkiye'nin engelliler konusunda Avrupa Birliği ülkelerinden üstün olduğunu ifade ederek, insanların engellilere olan bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirtti.

Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Çakır, Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol, Doğu Karadeniz Ms Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Öztaş ile Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Tayfun Serdar da söz alarak kendilerinin ve üyelerinin toplumda yaşadıkları sorunlar hakkında görüşlerini ifade etti.

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