"En Mutlu Köy" projesinde Mayıs 2023'te sebze ve meyve üretimine başlanacak

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "En Mutlu Köy" projesinde Mayıs 2023'te sebze ve meyve üretimine başlanacağını söyledi.



Genç, beraberindeki Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan ve TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer ile Geçit Mahallesi'nde "En Mutlu Köy" projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu.

Genç, 12 dönüm üzerinde kurulan ve engellilerin çalışacağı projede yer alan seralarda meyve ve sebze üretimine gelecek yıl mayıs ayında geçileceğini belirtti.

Dezavantajlı bireylerin istihdamlarının garanti edildiği projede, ayrıca mesleki eğitim ve rehabilitasyon imkanı da sunulacağını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Projemiz içinde çilek, domates, marul ve salatalık serası yer alacak. Tavuk ve kaz kümesi hayata geçirilecek. Özel gereksinimli bireyler zamanlarının bir kısmını tarım ve hayvancılık gibi, insana yaşam enerjisi veren uğraşılarla geçirecek. Bunların dışında teknoloji, pasta, örgü, giyim, ahşap atölyeleri yapılacak. Projemiz bünyesinde 106 kişilik kafe ve restoran, spor alanı ile rehabilitasyon alanını hayata geçireceğiz. Bu ünitelerle birlikte özel gereksinimli bireyler günlerini ekonomilerine katkı veren, çok yararlı ve keyifli uğraşılarla dolu dolu geçirecek. Atölyelerde bizzat kendileri üretecek. Tesisimizde dezavantajlı bireylerin yanında engelsiz bireyleri de istihdam edeceğiz."

Ergan ve Özer de bölgeye kazanım adına farklılık getirecek projede TTB olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.



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