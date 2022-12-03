Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Toplantısı yapıldı

TRABZON (AA) - Akçaabat Belediyesi Kültür Araştırma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim başkanlığında yapılan aralık ayı toplantısında, kurul üyeleri belediyenin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.
Akçaabat'ın medeniyetler beşiği bir kent olduğunu belirten Ekim, "Doğal güzelliklerinin yanında tarihi güzellikleri ve kültürel mirası da çok önemlidir. Biz hem tarihi hem kültürü korumak, yaşatmak, sürdürmek ve gelecek nesillere en rafine şekilde aktarmaya gayret ediyoruz. Bu arzumuzu ortaya koyan çalışmalar ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz." dedi.