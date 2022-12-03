"Denizden Dağlara Gastro Trabzon" projesinde Trabzon lezzetleri tanıtıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un tanıtımı ve kentte turizmin 12 aya yayılması amacıyla düzenlenen "Denizden Dağlara Gastro Trabzon" projesi kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Turizm Konseyi iş birliğinde gastronomi çeşitliliğiyle kış turizminin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen "Denizden Dağlara Gastro Trabzon" projesi kapsamında kente gelen Türkiye'nin ünlü şefleri, köşe yazarları, blogger, televizyon programcıları, sosyal medya influencerleri ve sunuculara Trabzon lezzetlerinin tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte Dr. Ender Saraç, yöreye ait "fasulyeli taflan çorba", "muşmulalı sorbe", "Trabzon hurmalı sorbe", "ligarbalı sorbe", "mısır unlu krep", "karalahanaya sarılmış hamsi", "kakaolu Trabzon hurması" gibi lezzetleri hazırlayıp sundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, tarih ve kültür birikimi yüksek olan Trabzon'un turizm alanında da önemli mesafe aldığını belirterek, "İstiyoruz ki gastronomi alanında da uluslararası arenada tanınır hale gelsin. Projenin buna katkı sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ise Trabzon'un gastronomide önemli şehirlerden biri olduğunu dile getirerek, "Özellikle sebze ve tarla bitkileri konusunda çeşitli lezzetler bulunmaktadır. İnşallah kente gelen Türkiye'nin ünlü şefleri, köşe yazarları ve televizyon programcılarıyla bu lezzetleri tüm ülkemize sunacağız." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Trabzon’un kendine özgü ürünleri ve kendine has mutfak tatlarıyla sunumlar yapıldığı projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'un son yıllarda turizm merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret ederek, "Kentte turizmi çeşitlendirmek ve daha uzun süreye yayabilmeyi ve sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Bunun için de gastronomi gibi alanlardan daha etkin yararlanmak gerekiyor." diye konuştu.

Programa TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.



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