Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, ilçede yaşayan H.C.G'nin (30) üç ayrı adresteki evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramada, 600 gram kubar esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.





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