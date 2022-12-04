Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini Bartın Maden Ocağı'na bağışladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bartın Maden Ocağı'na bağışladığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bartın'da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla başlatılan "Kurtaran Eller" kampanyasının bir süre önce sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı'na bağışladık. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, tekrardan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.





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