Milli güreşçi Mehtap Gültekin, yeni başarılar için ter döküyor

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TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un 22 yaşındaki milli sporcusu Mehtap Gültekin, güreşteki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Mehtap, ortaokuldayken, annesinin, kardeşine göz kulak olması için kendisini güreş antrenmanlarına göndermesi sayesinde bu sporla tanıştı.

Antrenmanlarda heveslenerek minderlere ilk adımını atan Mehtap, milli güreşçi olmanın da gururunu yaşıyor.

Yaklaşık 8 yıldır başarılarına yenilerini eklemek için aralıksız ter döken genç sporcu, bu yıl düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci, 2022 Avrupa U23 Güreş Şampiyonası ile 5. İslami Dayanışma Oyunları ve Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Spor kariyerinin yanı sıra eğitimine de Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam eden Mehtap Gültekin, mesleğini eline alıp kendisi gibi sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ı örnek alan Mehtap Gültekin, yeni şampiyonluklar için yoğun tempoda çalışıyor.





- "Milli formayı giymek gurur verici"

Antrenmanlarını aralıksız sürdüren Mehtap Gültekin, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır güreş yaptığını söyledi.

Kısa sürede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Mehtap, "Güreş aklımda yoktu. İlk başladığımda annem istedi ama babam güreş olduğu için istemedi. Sonrasında babam da destek verdi. Dışarıdan da çok fazla 'Kızdan güreşçi mi olur?' diye tepkiler aldım ama başarı geldikçe her şey değişti." dedi.

Mehtap, milli formayı giymenin gurur verici olduğuna dikkati çekerek, "Milli formayı giymek gerçekten çok güzel ve gurur verici bir duygu. Orada o İstiklal Marşı'nı okumak anlatılamaz. 2028 Olimpiyatları'nı kendime hedef koydum." diye konuştu.

Bu ay sonu yapılacak Türkiye Şampiyonası'na yoğun şekilde hazırlandığını aktaran Mehtap Gültekin, "Antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Tekrar şampiyon olup derece getirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

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