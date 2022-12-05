Trabzon'da "Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı" gerçekleştirildi

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TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nca (TTSO) "Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı" yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, turizmde çeşitliliği artıracak çalışmalar planladıklarını söyledi.

Son dönemde ön plana çıkan gastronomi ve sağlık turizminin bunların başında geldiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu alanda oluşturulan istatistikler, özellikle gastronomi ve sağlık turizminin katma değerinin diğer turizm çeşitlerine göre çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Güçlü potansiyelimizin olduğu sağlık alanında bu potansiyelin fırsata dönüştürülmesi adına yapılacak çalışmalar önemlidir. İnsan kaynağı ve tesis potansiyeli olarak güçlü bir altyapımız var. Bunları önümüzdeki süreçte ilimizin ve ülkemizin yararına değerlendireceğiz."

- "Tahminimiz ilimize 700 bin civarında turist geldiğidir"

Ustaoğlu, Trabzon'a gelen turist sayısının geçen yıla oranla 3 kat arttığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2022 yılı Aralık ayı itibarıyla Trabzon'umuzda sadece dış hatlardan gelen uçak sayımız 2 bin 640'ı geçti. Dış hatlar yolcu sayımız 370 binin üzerinde. İstanbul ve diğer illerden hem uçakla hem kara yoluyla gelen turistleri de dikkate alırsak tahminimiz ilimize 700 bin civarında turist geldiğidir. Bu, Trabzon için çok güçlü bir potansiyel. "

Bir yıl önce dış hat uçak sayısı 1040 iken bu sene 2 bin 640'ı geçtiğini aktaran Ustaoğlu, "129 bin yolcunun geldiği 2021 yılına göre 3 kata yaklaşan bir artışla bu yıl 360 bini geçen bir yolcu potansiyeli var. Bunlar ilimiz için heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de dünyada sağlık turizminin hızlı şekilde geliştiğini belirterek, hedeflerinin sağlık turizminde Türkiye'de ilk 5 şehir arasına girmek olduğunu vurguladı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Sağlık Komisyonu Başkanı Mehmet Üçüncüoğlu'nun da konuşma yaptığı programda, İl Sağlık Müdürlüğünden Ömer Murat Uygun sağlık turizminde Trabzon'un durumuyla ilgili sunum yaptı.

TTSO Proje Koordinasyon Ofisi Uzmanı Mümin Gençoğlu da Ticaret Bakanlığının sağlık turizmine yönelik destekleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, TTSO meclis üyeleri, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve diğer ilgililer de katıldı.



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