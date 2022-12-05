Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

İlçede yaşayan motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın (59) gece evine dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

Yardım'ın en son birlikte görüldüğü kişilerle irtibata geçen aile, Sarıtaş Mahallesi'nde Muammer Yardım ile motosikletini yanmış halde buldu.

İhbar üzerine emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

Yardım'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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