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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu

AA

Akçaabat'ta yanarak ölmüş kişinin cesedi bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

İlçede yaşayan motosiklet tamircisi Muammer Yardım'ın (59) gece evine dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

Yardım'ın en son birlikte görüldüğü kişilerle irtibata geçen aile, Sarıtaş Mahallesi'nde Muammer Yardım ile motosikletini yanmış halde buldu.

İhbar üzerine emniyet ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi.

Yardım'ın cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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