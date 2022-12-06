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Oksijen kaynağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

AA

Oksijen kaynağından çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Of ilçesinde, bir depoda oksijen kaynağından çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait depoda, oksijen kaynağı yapıldığı sırasında yangın çıktı.

İşçilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


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