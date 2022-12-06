Trabzon'da kadınlara meme kanserine yönelik eğitim verildi

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TRABZON (AA) - İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği'nin AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle başlattığı "Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi" kapsamında Trabzon'da meme kanseri konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki eğitimde konuşan İhtiyaç Haritası Sosyal Etki Koordinatörü Sevdanur Gökrenk, 2016'dan itibaren Türkiye'de çok farklı ihtiyaçlarla farklı destekçileri buluşturabilen çevrim içi bir platform oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında Türkiye'de 3 aydır faaliyet yürütüldüğünü, ilk duraklarının Antalya olduğunu belirten Gökrenk, şöyle konuştu:

"Orada 250 kadınla bir araya geldik. Bugün de Trabzon'dayız. 2023 yılında da projemize yeni iller ekleyerek meme kanseri konusunda daha fazla kadına ulaşmayı amaçlıyoruz. Uzman doktorlarımız, meme kanserinin ne kadar yaygın olduğunu ve aslında erken tanı ile hastalığın kolayca atlatılabileceğini anlatıyorlar. Bu yıl için 300 kadına ulaşma hedefimiz vardı ve bu hedefe ulaştık, yeni yılda da yeni hedeflerle yeni kadınlara ulaşacağız."

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç da eğitime katılan kadınların öğrendiklerini çevresindeki kadınlara da anlatacağını ifade ederek, "İstatistiklere göre 7-8 kadından 1 tanesi, yaşamı boyunca en az bir kere meme kanseri ile karışabilir. Meme kanseri cümlenin sonu değil, sadece bir virgül. Yeter ki önce keşfedilsin çünkü ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi o kadar kolay oluyor." dedi.

Astrezenaca Türkiye Medikal Müdürü Dr. Ezgi Erdoğan ise kadınlarda en fazla görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu kaydederek, erken tanının önemine dikkati çekti.

- "Amacımız meme kanserini kabus olmaktan çıkarmak"

Programda meme kanseri konusunda sunum yapan Prof. Dr. Adnan Çalık da meme kanserinin dünyada kadınlarda açık ara en sık görülen tür olduğunu kaydetti.

İnsanların genellikle "Bana bir şey olmaz, başkasına olur" mantığıyla hareket ettiğini ancak durumun böyle olmadığını dile getiren Çalık, şöyle konuştu:



"Amacımız meme kanserini ortadan kaldırmak değil. Böyle bir şey yok. Çünkü yaşıyorsak, mememiz yerli yerindeyse meme kanseri olacak. Bizim amacımız meme kanserini kabus olmaktan çıkarmak çünkü hakikaten meme kanseri bir organ kaybına neden olması nedeniyle kabustur. Bir insanın ön kolunun kaybı ile memesinin kaybı arasında çok büyük bir fark yoktur."

Çalık, erkeklerin de meme kanserine yakalandıklarına işaret ederek, kanserde erken tanının önemini vurguladı.



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