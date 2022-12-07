Trabzon'un "Hıdırnebi Yaylası" sis altındaki güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

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TRABZON (AA) - Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, bugünlerde dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

Aralık ayının ilk günlerinde hala sonbahar renklerinin görülebildiği Hıdırnebi Yaylası, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yöreye gelen ziyaretçiler, Hıdırnebi Yaylası yolunda bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ü de ziyaret etme fırsatı bulabiliyor.

Geçimini hayvancılıktan sağlayan besicilerin günün büyük bölümünü otlaklarda koyun ve kuzularını otlatarak geçirdiği yaylada, ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Doğu Karadeniz'de doğal olarak oluşumunu tamamlayan çok sayıdaki gölden biri olan Balıklıgöl, etrafını saran çam ağaçlarının suya yansıyan görüntüsüyle beğeni topluyor.

- "Hıdırnebi doğa harikası bir yer"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Hıdırnebi Yaylası'nın 1990'lı yıllarda Karadağ turizm bölgesi içerisine alınıp turizm alanı ilan edilen bir bölge olduğunu söyledi.

Hıdırnebi Yaylası'na yönelik 2019'da imar planıyla bir turizm ve planlı alan oluşturduklarını belirten Ekim, şöyle devam etti:

"İçerisinde otel alanlarının olduğu, mevcut dokuyu koruduğumuz ama cephelerini düzenlediğimiz, yine oradaki yaylacılığın faal halde sürdürülebileceği bir modelde çalışma yaptık. Bu planımızın onayını Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan da yaptık. Bunu şimdi biz uygulamaya geçirmeye çalışıyoruz."

Ekim, Hıdırnebi'nin doğa harikası bir yer olduğunu vurgulayarak, yaylanın özellikle Körfez ülkelerden gelen turistlerden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

- "Yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 70'inin uğrak noktalarından biri"

Hıdırnebi Yaylası'nın bölgeye gelen yabancı turistlerin yaklaşık yüzde 60-70'inin uğrak noktalarından biri olduğuna işaret eden Ekim, "Turistlerimiz gelip bölgeyi ziyaret ediyorlar. Orada şu anda küçük bir gölet de var. O göletin etrafında piknik yapıyorlar. İlerleyen zamanlarda daha nitelikli tesis oluştuğunda Hıdırnebi Yaylamız çok daha önemli bir turizm destinasyonu olacak." dedi.

Ekim, Hıdırnebi Yaylası'nın havalimanına 35-40 dakikalık mesafede bulunmasının da avantaj olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizde pandemi sonrasında üçe katlayan turist patlaması aynı şekilde Hıdırnebi Yaylamıza da yansıdı. Özellikle ilimize 700-800 bin turist geldiyse bunun 500-600 bini Hıdırnebi'yi de ziyaret etti. İlerleyen yıllarda inşallah katlayarak, üzerine koyarak, o nitelikli tesisleri de oraya yapmak şartıyla güzel bir doğa harikası bir alanda turistlerimizi faydalandırmış olacağız."

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