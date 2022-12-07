Trabzon'da jandarma personeli vatandaş ve öğrencileri trafik konusunda bilgilendirdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da Jandarma Genel Komutanlığına ait mobil eğitim tırıyla vatandaşlar ve öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde trafik eğitim parkuru kuruldu. Tırda izletilen çizgi filmlerle ve anlatımlarla trafik konusunda bilgilendirilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, jandarma personelince trafik kuralları eğlenceli şekilde anlatıldı.

Eğitime 30 öğrencisiyle katılan sınıf öğretmeni Güngör Sağlam, yapılan çalışmanın çocuklar için çok faydalı olduğunu söyledi.

Trafik sorununun çözümü için çocukların küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin önemine işaret eden Sağlam, "İnşallah çocuklarımızla bundan sonraki hayatlarında trafikle ilgili problem yaşamayan bir toplum oluşturacağız." dedi.

Eğitim parkurunda trafik ışıklarını öğrenen ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Kar ise eğitimde çok eğlendiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada bize trafik hakkında çok güzel bilgi verdiler, çok sevdim. Burada bize ilk önce emniyet kemeri takmamızı, çocukların nerede, büyüklerin nerede oturacağını öğrettiler. Ardından çok acil bir telefon konuşmamız varsa aracımızı kenara çekip konuşmamız gerektiğini öğrettiler. Ablalar sayesinde daha bilgili olacağım ve inşallah ileride daha iyi bir araba sürücüsü olacağım."

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan emniyet kemeri simülasyon aracında ise vatandaşlar, emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirildi. Eğitime ilgi gösteren vatandaşlar, araca binmek için sıraya girdi.

Talip Can Yiğit, araçta yaşadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için gayet güzel bir çalışma olmuş. Biz de bayağı eğlendik, hoştu. Kaza anında özellikle tepetaklak olduğumuz durumlarda insan bir tedirgin olmuyor, gerilmiyor değil. O an biraz garipti, bunun hızlısı olsaydı o an hayat film şeridi gibi geçerdi büyük ihtimal. Vatandaşlara bu konuda daha duyarlı olmalarını ve emniyet kemeri takmaya önem vermelerini tavsiye ediyorum."

Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki eğitimler, yarın da devam edecek.





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