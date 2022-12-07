Ortahisar Belediyesi marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yaptı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir market ve marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ürünlerin etiket ve kasa fiyatını karşılaştıran ekipler, işletme kurallarına uygunluk ölçütlerini de denetledi.



Yapılan denetimlerde 30 markete tarihi geçmiş ürünleri satmaktan, 4 markete kasa ve etiket fiyatları örtüşmediğinden, 9 markete işletme ruhsatı bulanmadığından, 3 markete ise fahiş fiyat uygulamalarından dolayı toplam 40 bin lira ceza uygulandığı, 10 markete ise faaliyetten men cezasıyla birlikte 10 bin lira para cezası verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,​​ vatandaşların fahiş fiyat uygulamalarıyla mağdur edilmesinin önüne geçeceklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Vatandaşın temel beslenme ve gıda maddeleriyle ilgili her konuda çok hassasız. Bunlar pirinç, makarna, ekmek, et, kahve, su, süt ve süt ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler gibi günlük hayatta sık tüketilen gıdalar. Enflasyonla mücadele ve halkımızı enflasyona ezdirmemek için bu ürünlerde fahiş fiyatların önüne geçiyoruz. Zabıta ekiplerimiz ürünlerin eski fiyatlarıyla son fiyatlarını karşılaştırıyor. Fahiş fiyat uygulamalarına müsamaha göstermiyoruz. Halkımızın temel gıda ihtiyaçlarını uygun koşullarda temin edebilmesi, fahiş fiyat uygulamalarından etkilenmemesi için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın içi müsterih olsun. Herhangi bir suistimale ve fırsatçılığa mahal vermeyeceğiz."







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