Spor yazarı Cevat Kol'un cenazesi toprağa verildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden Yeniçağ Gazetesi Spor Yazarı ve Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şube Başkanı Cevat Kol'un cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün 57 yaşında vefat eden Kol için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde tören düzenlendi.

Cemiyetin önüne getirilen Kol'un tabutu üzerine meslektaşları tarafından Türk bayrağı konuldu.

Kol'un öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kol'un iyi bir gazeteci olmasının yanı sıra iyi bir insan olduğunu söyledi.

Söz alan meslektaşları ise üzüntülerini dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi.

Kol'un tabutu meslektaşlarının ve yakınlarının omuzları üzerinde İskenderpaşa Cami'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ilçe belediye başkanları, gazeteciler, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri Kol'un ailesine taziyelerini iletti.

Kol'un cenazesi, Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

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