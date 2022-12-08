Trabzon'un doğa ile iç içe Macera Parkı 50 bin kişiyi ağırladı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Macera Parkı, yılın ocak-kasım döneminde 50 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Maçka Belediyesince ilçe girişindeki 46,5 dönüm araziye kurulan Macera Parkı, hizmete alındığı günden itibaren ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Büyük bölümü yamaç olan parkta, zip coaster, survivor park, serbest atlama ve tırmanma kulelerinin yanı sıra "insan sapanı" ve dev salıncak yer alıyor.

Çam ağaçlarının arasına kurulu 9 parkurdan oluşan survivor ya da Tarzan Parkı adı verilen park da küçük yaştaki ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapan Macera Parkı, yılın 11 ayında 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

- "Turist sayımızı daha da yukarı çıkarmak için çabalıyoruz"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, Macera Parkı'nın yılın 11 ayında yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü söyledi.

İlçeyi daha da ön plana çıkarmak için gayret ettiklerini vurgulayan Koçhan, "Her geçen gün ilçemizi daha ileri taşımak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Macera Parkımızın yanı sıra yeni gelecek projelerimiz ile turist sayımızı daha da yukarı çıkarmak için çabalıyoruz." diye konuştu.

Koçhan, Macera Parkı'nın ilçeyi daha da gözde hale getirdiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 50 bin ziyaretçi ağırladık. İnşallah daha da iyi olacak." dedi.





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