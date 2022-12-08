Trabzonspor, Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Miodrag Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün 1989-1990 sezonunda formasını giyen Miodrag Jesic'in elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Toprağın bol olsun Jesic." ifadelerine yer verildi.



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