Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ortahisar ilçesi Tanjant Caddesi'nde, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 61 AZ 809 ve 61 AN 366 plakalı hafif ticari araçlar ile 61 FS 485 ve 55 AAH 702 plakalı otomobillerin hasar gördüğü kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.





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