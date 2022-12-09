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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ortahisar ilçesi Tanjant Caddesi'nde, 2 hafif ticari araç ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 61 AZ 809 ve 61 AN 366 plakalı hafif ticari araçlar ile 61 FS 485 ve 55 AAH 702 plakalı otomobillerin hasar gördüğü kazada, 2 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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