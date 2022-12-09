Trabzon'da doktorun darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, acil serviste görevli doktor ve sekreterin darbedildiği anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Çarşamba günü, Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter G.B. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine doktor A.K'nin başından darbedildiği olayla ilgili gözaltına alınan baba T.Ç. ile oğlu D.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılık sorguların ardından şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay anına ait görüntüler ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastane acil servisinde yeşil alan polikliniği önünde doktor ve sekreter ile tartışan baba ve oğulun, poliklinik kapısından girmeye çalıştıkları ve bu sırada muayene bekleyen diğer hasta yakınları, güvenlik personeli ve jandarma ekiplerinin araya girerek tarafları yatıştırmaya çalıştığı görülüyor.

Odadan çıktıktan sonra şahıslar tarafından iteklenen doktorun jandarma tarafından odaya alındığı, şüphelilerin ise uzaklaştırıldığı görüntülerde ayrıca doktoru iten bir kadının olayın ardından yere düştüğü görülüyor.









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