Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" eğitim programı yarın başlayacak

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TRABZON (AA) - AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programının ilk eğitiminin yarın başlayacağını bildirdi.

Sürmen, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen programın 30 büyükşehirde gerçekleştirileceğini belirtti.



Trabzon'da yapılacak programının ilk haftasında Taha Hüseyin Karagöz, Oya Eronat ve Nilüfer Kuturoğlu'nun siyasal iletişim ve yeni medya, kadın, aile, çocuk politikaları, çevre ahlakı ve bilinci dersleri vereceğini vurgulayan Sürmen, şunları kaydetti:

"Siyaset yoluyla ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen hanım kardeşlerimiz için büyük bir fırsat. Geçtiğimiz yıllarda, 'siyaset akademide başlar' sloganı ile daha önce yapılan siyaset akademisine bu yıl, Siyaset Akademisi Kadın da eklendi. Siyaset akademisinde kadın programının amacı siyasette daha çok kadının yer almasını desteklemek. Kadınların siyasal okuryazarlığını artırmak, siyaset alanına ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak."

Sürmen, kadınların siyasette oldukça etkili ve verimli rol oynadığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 101 kadın milletvekilinin 54'ü AK Parti milletvekili olarak görev yapıyor. 75 kişilik AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin 23'ünü kadın üyeler oluşturuyor. Öte yandan, AK Parti 5,5 milyonu aşkın kadın üyeye sahip. Hanım kardeşlerimiz Siyaset Akademisi sayesinde kendilerini geliştirecek, şehrimize ve ülkemize hizmet için ellerinden geleni her daim yapacaklardır. Bizim buna inancımız tam."

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