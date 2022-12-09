KTÜ'deki İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi nitelikli eğitimleriyle ilgi görüyor

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TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (MEDSİM), yurt içinden ve dışından katılımcılara eğitim verildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen MEDSİM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya, simülasyon tekniğinin birçok alanda olduğu gibi tıp eğitiminde de etkin kullanıldığını belirtti.



Bu tekniğin birçok eğitim yönteminin alternatifi haline geldiğini ifade eden Özkaya, güvenli ortamda gerçek hastaya zarar vermeden, hekimin veya sağlık çalışanının bilgi ve becerisini artıran, çeşitli ekipmanlar üzerinden yürütülen eğitim yöntemi olduğunu aktardı.

KTÜ MEDSİM'in 2017'de kurulduğu bilgisini veren Özkaya, "Aktif olarak birçok ulusal, uluslararası ve yerel eğitimlerin verildiği bir merkez durumundadır. Merkezimizdeki teknolojik donanım, dünyada sayılı yerde bulunmaktadır. Bu yüzden diğer merkezlerdeki eğiticiler de eğitimlerini Trabzon'a gelerek almaktadır." diye konuştu.

Geçen ay Avusturya, Hollanda, Danimarka, Rusya ve Belarus'tan katılımcı, eğitimci ve diğer dış paydaşlarla "Uluslararası Simülasyon Eğitici Eğitimi" düzenlediklerini kaydeden Özkaya, eğitimi temel, orta ve ileri olmak üzere 3 düzeyde gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Merkezin, bu eğitimle birçok paydaşı bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin sağlanmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Özkaya, şunları belirtti:

"Gerek kurs gerekse kurs dışındaki sosyal etkinliklerle kooperasyonel yaklaşımın ve iş birliğinin devamlılığı açısından MEDSİM'in müthiş bir potansiyelinin olduğu anlaşıldı. Deneyimlerin ve bilgi birikiminin paylaşıldığı her yönü ile dolu dolu geçen bu kursun düzenlenmesi aşamasından bitimine kadar olan sürede emeği geçen tüm öğretim üyelerimize, merkez ekibimize, Tıp Fakültesi Dekanlığına, rektörlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyorum."

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