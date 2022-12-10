Trabzon'da kayın tohumları orman köylülerinin geçim kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da kayın tohumları orman köylülerinin geçim kaynağı oldu

AA

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayın ağaçlarından tohum elde eden orman köylüleri hem doğaya hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Trabzon'da kayın tohumları orman köylülerinin geçim kaynağı oldu

TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayın ağaçlarından tohum elde eden orman köylüleri hem doğaya hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yılın belli dönemlerinde ormandan tohum toplayan işçiler, Trabzon Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Karadağ Orman Fidanlığı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda istihdam edilen ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu orman köylüleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlıyor. Orman köylüleri, topladıkları tohumları fidana dönüştürmek için toprakla buluşturuyor.

Trabzon Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, gelecek yıllarda toprakla buluşturmayı hedefledikleri fidanların tohumlama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Fidanlıklarda hummalı çalışmaların bu aylarda da devam ettiğini belirten Ayvaz, "Tohumun olgunlaşmasına bağlı olarak orman köylülerine bizzat kontrolümüzde tohumları toplatıyoruz. Fidanlıklarımıza getirilen tohumları daha sonra ekim yastığı diye adlandırdığımız toprakla buluşturuyorlar." diye konuştu.

Ayvaz, yıl içinde ekilen tohumların yaklaşık 3 yılda çimleneceğine işaret ederek, "Fidanları, ormanlarda gençleştirme çalışmaları kapsamında kullanacağız." dedi.

- Orman köylüleri 1500 rakımda 1,5 ton tohum ekiyor

Tohumları zararlılara karşı korumak için birtakım tedbirler aldıklarını anlatan Ayvaz, "Müdürlüğümüze bağlı Karadağ Orman Fidanlığı'ndayız, rakımımız 1500 civarında, tohumdan genellikle çıplak köklü fidan yetiştiriyoruz. Yıllık kapasitemiz 2,5 milyon olmasına rağmen programımız dahilinde gelecek yıl için 1,5 milyon kayın fidanı elde etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayvaz, fidanları iki yaşına geldiğinde suni yolla gençleştirilecek ormanlarda toprakla buluşturacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce çeşitli nedenlerle kuruyan fidanlarımız varsa yine kayın fidanlarımızla birlikte dikilerek tamamlama dikimlerini gerçekleştirmiş olacağız. Fidanlık faaliyetlerinde gerek tohum toplamada gerekse tohumu toprakla buluşturma noktasında veya elde ettiğimiz fidanları ormanlara dikme esnasında bizim en büyük paydaşımız orman köylülerimizdir. Bununla birlikte hem aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar hem de onlar için ayrı bir gelir kapısı oluyor. Biz de onların desteğiyle birlikte geleceğe nefes olacak fidanlarımızı yetiştirmiş oluyoruz."

Fidanlıklardaki çalışmaların belli bir plan ölçeğinde devam ettiğini belirten Ayvaz, "Bundan sonraki yılda da bir sonraki yılın çalışmaları için üretmeye devam edeceğiz. 2023 yılında doğu kayını, Anadolu kestanesi, üvez ve ıhlamur gibi türlerden olmak kaydıyla 1,5 milyon fidan üretmek için sabırsızlıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Karadağ Orman Fidanlığı Teknikeri Doğan Bektaş ise fidanlığın 85 dönümlük alanının 65 dönümünün ekilebilir olduğunu söyledi.

Bektaş, fidanlıkta genellikle kayın ve çıplak köklü kayın üretimi yaptıklarını ancak kestane, ıhlamur ve ceviz fidanlarını da yetiştirdiklerini dile getirerek, "Fidancılık alanında şu anda ekim mevsimindeyiz, 1,5 ton kayın tohumunu parsellere ekiyoruz. Yaklaşık 15 orman köylüsü çalışıyor, 10'u kadınlardan oluşuyor. Çalışmalarımıza bölgeye kar yağana kadar devam ediyoruz." diye konuştu.

- Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

Mevsimin belli dönemlerinde eşiyle birlikte fidanlıkta çalışan 57 yaşındaki Hacıkız Balcı, ilçenin Karaçam Mahallesi'nde ikamet ettiklerini ancak yaz aylarında Hıdırnebi Yaylası'ndan çalışmak için geldiklerini aktardı.

Balcı, yaklaşık 10 yıldır fidanlıkta çeşitli işlerde çalıştığını ifade ederek, "Sabah 08.00'de geliyoruz, 17.00'de çalışmayı bitiriyoruz. Kayın tohumu ekiyoruz, bir süre sonra fidan haline geliyorlar. Buraya gelirken evimizin işini de ihmal etmiyoruz, ineklerimiz var onlara bakıyoruz." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır belirli dönemlerde çalışan 43 yaşındaki Elvan Akdemir ise son 6 aydır tohum ve fidan ekimi yaptığını söyledi.

Akdemir, tohum toplayarak, fidan ekerek evinin geçimine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Eşime de yardımcı oluyorum, çocuklarımı okutuyorum, evin ihtiyaçlarını görüyorum. Burada ligarba, zifin ve kobar diktik. Tohum ekiyoruz, üstüne tekrar toprak döküyoruz, her işi yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) &#039;KATARAKT AMELİYATI KÖR ETTİ&#039; İDDİASINA SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'KATARAKT AMELİYATI KÖR ETTİ' ...
'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER 'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma
KTÜ'deki İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi nitelikli eğitimleriyle ilgi görüyor
YEREL HABERLER KTÜ'deki İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon ...
Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Mart 2023'te hizmete başlayacak
YEREL HABERLER Trabzon Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Mart 2023'te ...
Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" eğitim programı yarın başlayacak
YEREL HABERLER Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" eğitim ...
Trabzon'da 2 bin 908 bebek için fidan dikildi
YEREL HABERLER Trabzon'da 2 bin 908 bebek için fidan dikildi
Trabzon'da doktorun darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon'da doktorun darbedildiği anlar güvenlik ...
Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi ...
Trabzonspor´un Antalya kampı tamamlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor´un Antalya kampı tamamlandı
(Görüntülü)ACİL SERVİSTE DOKTORA DARPTA ARBEDE KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ACİL SERVİSTE DOKTORA DARPTA ARBEDE ...
Acil serviste doktora darpta arbede kamerada
YEREL HABERLER Acil serviste doktora darpta arbede kamerada
Baba yadigarı dikiş makinesiyle 20 yıldır "Çal yeleği" dikiyor
YEREL HABERLER Baba yadigarı dikiş makinesiyle 20 yıldır "Çal ...
(Görüntülü)KİRLİLİĞİN ARTTIĞI AKARSULARDA ALABALIK TÜRLERİ AZALIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)KİRLİLİĞİN ARTTIĞI AKARSULARDA ALABALIK ...
Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri azalıyor
YEREL HABERLER Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri ...
Trabzonspor, Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Jesic için başsağlığı mesajı yayımladı
Tiyatro oyunuyla kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkati çektiler
YEREL HABERLER Tiyatro oyunuyla kadına karşı şiddetle mücadeleye ...
Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba- oğul adli kontrolle serbest (2)
YEREL HABERLER Acil serviste doktora darp, sekretere hakaret; baba- ...
Trabzon'un doğa ile iç içe Macera Parkı 50 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Trabzon'un doğa ile iç içe Macera Parkı 50 bin kişiyi ...
3 kızını öldüren müezzin: Her cezaya razıyım
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren müezzin: Her cezaya razıyım
Spor yazarı Cevat Kol'un cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Spor yazarı Cevat Kol'un cenazesi toprağa verildi
Türk çayı ihracatı 11 ayda 20 milyon dolara dayandı
YEREL HABERLER Türk çayı ihracatı 11 ayda 20 milyon dolara dayandı
Trabzon'da kaçak içki, sigara ve elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da kaçak içki, sigara ve elektronik sigara ...
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında
YEREL HABERLER Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen ...
(Görüntülü) ACİL SERVİSTE DOKTORA DARP, SEKRETERE HAKARET; BABA- OĞUL GÖZALTINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ACİL SERVİSTE DOKTORA DARP, SEKRETERE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.