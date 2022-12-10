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Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı başladı

AA

Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı başladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Oya Eronat, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, tek evladı 17 yaşındaki Eren'i, PKK'nın Diyarbakır'da 2008'de gerçekleştirdiği bombalı saldırıda şehit verdiğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından siyasete atıldığını anlatan Eronat, "Ben bu acıyı alıp oturamazdım. Haksızlığa tahammül edemeyen bir yapım var. Çareyi siyasette buldum. 'Sesimi duyurmalıyım' dedim. 'Benim gibi acı çeken insanların veya evlat kaybeden annelerin sesi olmalıyım' dedim ve siyasete girdim." diye konuştu.

Diyarbakır'da annelerin bugüne kadar korkudan konuşamadığını vurgulayan Eronat, "Bu anneler rehindi. Peki şimdi niye konuşuyorlar? Özgürlük olmadan güvenlik olmuyormuş. Biz terörü bitirince anneler konuşmaya başladı." dedi.

Çözüm sürecine de değinen Eronat, "HDP'nin sözde lideri Selahattin Demirtaş, 'Niye çözüm süreci yapıyorsunuz? Gidip orada devlet kurabilirsiniz.' dedi. Ne oldu? Diyarbakır'da 6-8 Ekim olayları yaşandı, 50'den fazla insan hayatını kaybetti. 600'den fazla ev ve iş yeri yakıldı. Araçlar yakıldı, şehitlerimiz oldu. Niye? Sadece bu süreci bitirmek içindi." değerlendirmesinde bulundu.

Eronat, "Kadınlarla büyük Türkiye yolunda yürüyeceğiz. Bu bizim 20'nci kadın siyaset akademimiz. Belki Trabzon'da 20 olmayabilir ama Türkiye çapında kadınlarla büyük Türkiye yolunda 2023'ü alacağız." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise katılımcılara yeni medya ve siyasal iletişim konularında bilgi aktardı. Karagöz, deepfake teknolojisine ilişkin de şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıl içerisinde telefonlarda da olacak. İnsanlara iftira atmak için onların düzmece görüntülerinden kurgu senaryolarla itibar suikastları da gerçekleştirebilirsiniz. Zannetmeyin ki yapmayacaklar. Dün yaptılar. Avrupa'nın, Batı'nın bir seçimi bu kadar önemsediğini hatırlamıyorum. Bu seçimde de emin olun deneyecekler. Önceden, 'duyduğuna inan' derlerdi. Artık gördüğünüze de inanmayın. İlk önce vicdanınıza sorun, sonra aklınıza sorun. 'Benim tanıdığım falanca isim öyle şey yapar mı?' diye sorun."

Toplantıya, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Topaloğlu ile partililer katıldı.

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