Şehit Eren'lerin anneleri Trabzon'da bir ara geldi

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TRABZON (AA) - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde düzenlenen "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programına katılmak üzere Trabzon'a gelen Eronat, etkinlik sonrası Maçka ilçesindeki anne Ayşe Bülbül ile evinde bir araya geldi.

Eronat, anne Bülbül ile bir süre sohbet ederek, çiçek hediye etti. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Eronat, şehit Bülbül'ün mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Eronat, ülkenin kahramanı ve herkesin gönlünde taht kuran Eren Bülbül'ün mezarını ve annesi Bülbül'ü ziyarete geldiğini söyledi.

Anne Bülbül'e başsağlığı dileyerek, dua ettiğini ifade eden Eronat, "Bizim çok ortak bir yönümüz var. İsimler aynı benim şehidimin adı da Eren, o da Eren Şahin, bu da Eren Bülbül." dedi.

Eronat, iki Eren'in annesi olarak bir araya gelmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün Trabzon'da bir programımızda vardı. AK Parti'nin 'Siyaset Akademisi Kadın' programına geldim, burada akademiye katılan hanımlarımızla hasbihal ettim. Ve sonra dedim ki 'Ben, Ayşe ablayı görmeden Ankara'ya nasıl döneyim?' O da beni çok güzel karşıladı, Allah razı olsun. Çok kalender, sevgi dolu ve sıcacık bir insan. Allah onun gibi yürekli annelerin sayısını çoğaltsın. Eren gibi yürekli insanların sayısını artırsın, tabi şehitlik makamı sonsuza kadar. Rabb'im gençlerimizi de bu ateşten korusun."

Anne Bülbül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eronat'a AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen de eşlik etti.

Eronat, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 3 Ocak 2008'de dershane önünde gerçekleştirdiği bombalı saldırıda tek evladı 17 yaşındaki Eren Şahin'i kaybetmişti.

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