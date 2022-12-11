Saadet Partisi YİK Üyesi Mustafa Kamalak, partisinin Trabzon il kongresine katıldı

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TRABZON (AA) - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mustafa Kamalak, partisinin, dünyanın en köklü ve sağlam partisi olduğunu söyledi.

Kamalak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Trabzon 9. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Merhum Necmettin Erbakan'ın, milli görüş temsilcilerine bıraktığı en önemli mirasın, teşkilat yapısı olduğunu belirten Kamalak, "Mazlum milletlerimizin imdadına koşacak kardeşlerim nasıl ki Karadeniz dalga dalga sahillere vuruyorsa sizler de o şekilde teşkilat haritanızı masanıza koyacaksınız. Teşkilatınızda boşluk var mı, önce buna bakacaksınız. Hanım, il, gençlik kolları ne durumda, mahalle yönetiminiz var mı, eksiklik var mı, buralarda hiçbir eksiklik bırakmamak lazım." dedi.

Kamalak, Saadet Partisinin, dünyanın en köklü ve sağlam partisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birileri eksilmiş, yapraklar düşmüş olabilir ama unutmayın ki her kışın sonunda bir bahar vardır. Düşen yapraklar yerini yenilerine bırakabilir, hiç tereddüdünüz olmasın. Bu manada 6 liderin bir masa etrafında toplanmış olması bence çok önemli bir hadisedir. Niye? Çünkü hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Merhum Erbakan Hocamız ömrünün sonuna doğru şunu söylerdi, 'Asla unutmayınız ki hepimiz bu milletin evlatlarıyız.'"



Mustafa Kamalak, Trabzon teşkilat mensuplarından seçime kadar gece gündüz çalışmalarını da istedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Şakir Şahintaş il başkanı seçildi.

Kongreye, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile partililer katıldı.



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