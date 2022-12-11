Trabzon'da hayvanseverler sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı

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TRABZON (AA) - Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" basın açıklaması için hayvanseverler bir araya geldi.

Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde toplanan hayvanseverler, yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla polisin güvenlik önlemleri altında hayvansever Duygu Öztürk, basın açıklamasını okudu.

Barınaklarda yaşanan sorunlara değinen Öztürk, sokakta yaşayan hayvanların da hakları olduğunu belirterek, bu hayvanların kısırlaştırma ve aşılamaları yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yerlere bırakılmalarını istedi.

Basın açıklamasına Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği yöneticileri de destek verdi.





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