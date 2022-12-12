Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları Trabzon'da başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları Trabzon'da başlıyor

AA

Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları Trabzon'da başlıyor

TRABZON (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç." dedi.

Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında bugün başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları öncesi gazetecilerle buluştu.

Durmuş, EYOF Olimpiyat Sosyal Tesisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştiren bir federasyon olduklarını söyledi.

Hedefleri kapsamında teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeler arasına girebilmek için mücadele ettiklerini belirten Durmuş, "Trabzon, 2011 yılında Avrupa Tenis Oyunları'na ev sahipliği yapmış. Kaliteli, standartları yüksek tenis merkezinde bugün Türkiye tenis finallerini yapacağız." dedi.

Durmuş, tenisin her yerde ve her zaman oynanabilecek bir spor branşı olduğunu ifade ederek, "Trabzon bir spor şehridir, bunu tüm dünya biliyor. Ama Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç. Trabzonluları maçlarımızı izlemek için davet ediyoruz." diye konuştu.


- "Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir"


Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner de bu haftanın Trabzon için önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon'un sahip olduğu tenis kompleksi, Türkiye'deki 5 büyük kompleksten bir tanesi. Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir ve inşallah olacak. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto kaynaklı olarak 25 milyonluk bir projeyi devreye alıyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum. 6 tane daha tesisi kapatacağız ve o kompleksleri komple revize ederek modern hale getireceğiz."

Çetiner, Trabzon'un tenis şehri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Sürekli açık olan bir tenis akademisi ve altyapıdan üst yapıya doğru büyük bir sporcu ivmesi yaşayacağız. Bunlar hayal olan şeyler değil, yeter ki isteyelim. Beşirli bu anlamda önemli. Bu etkinlik de Trabzon için bir başlangıç olacak." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman ise Trabzon'un renklerini koruyarak gelişen, yaşama sebeplerini geliştiren bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Spor bu şehrin genlerinde var. Sadece bizim açımızdan da çok kutsal olan Trabzonspor ve onun branşlarıyla sınırlı da değil. Son dönemde dünya, olimpiyat ve bireysel sporlarda şampiyonların çıktığı bir şehir." ifadelerini kullandı.

Ataman, Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları için Trabzon'u seçen federasyona teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her alanda gelişmesi için üzerlerine düşen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TAMİRCİDE UNUTULAN AYAKKABILAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
YEREL HABERLER (Görüntülü) TAMİRCİDE UNUTULAN AYAKKABILAR İHTİYAÇ ...
Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine
YEREL HABERLER Tamircide unutulan ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine
Trabzon'da çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Trabzon'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Trabzon'da hayvanseverler sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı
YEREL HABERLER Trabzon'da hayvanseverler sokak hayvanları için basın ...
Saadet Partisi YİK Üyesi Mustafa Kamalak, partisinin Trabzon il kongresine katıldı
YEREL HABERLER Saadet Partisi YİK Üyesi Mustafa Kamalak, partisinin ...
Şehit Eren'lerin anneleri Trabzon'da bir ara geldi
YEREL HABERLER Şehit Eren'lerin anneleri Trabzon'da bir ara geldi
Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" programı başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın" ...
Trabzon'da kayın tohumları orman köylülerinin geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da kayın tohumları orman köylülerinin geçim ...
(Görüntülü) &#039;KATARAKT AMELİYATI KÖR ETTİ&#039; İDDİASINA SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'KATARAKT AMELİYATI KÖR ETTİ' ...
'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER 'Katarakt ameliyatı kör etti' iddiasına soruşturma

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.