Trabzon'da "Kitap Günleri" düzenlenecek

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri" etkinliği 16-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğe toplam 35 yazar ve 80 yayınevinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye olarak bu yıl Kitap Günleri'nin ikincisini düzenleyeceklerini ifade etti.

Genç, etkinliğin Trabzon'un kültür, sanat ve edebiyat hayatına ayrı bir renk katacağını vurgulayarak , şunları kaydetti:

"Kitapseverlerin ilgiyle takip edeceği, içeriği dopdolu çok güzel bir organizasyon olacak. Yazarlar ziyaretçilere kitaplarını imzalayacak. Konferans, söyleşi ve imza günü gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Hem kitap kurtları hem de şehrimiz için çok harika bir etkinlik olacak. Fuarımızın şehrimize ayrı bir renk katacağını düşünüyorum. Kitap dostları, kitapseverleri, ayrıca öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, gençlerimizi, kısaca kitaplara ilgi duyan herkesi 16 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Ortahisar Belediyesi'nin Çok Amaçlı Salonu'na davet ediyorum."

Etkinlikte konferans, söyleşi, semazen gösterisi, ney dinletisi, imza günlerinin yanı sıra yazar ve sanatçı Sinan Yağmur Şeb-i Arus töreni düzenleyecek.​​​​​​​





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