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Türkiye'den 11 ayda 15,5 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

AA

Türkiye'den 11 ayda 15,5 milyon dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi

TRABZON (AA) - Türkiye'den yılın 11 ayında 8 ülkeye, 15 milyon 478 bin 635 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ocak-kasım döneminde 1836 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 15 milyon 478 bin 635 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, 8 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Güney Kore'ye 8 milyon 316 bin 546 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildiğini kaydederek, "Güney Kore'yi 2 milyon 459 bin 112 dolarla Japonya, 2 milyon 30 bin 814 dolarla İspanya takip etti. Bu dönem ABD ve Gürcistan'a da deniz salyangozu satıldı." diye konuştu.

Karadeniz'den ise Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkeye 9 milyon 168 bin 115 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, diğer ülkelerin ise Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan ve ABD olduğunu kaydetti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketimi olmadığını, ihracatıyla ön planda olduğunu vurgulayarak, "Bu yılı ihracatta güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz ve önümüzdeki yıl hedefimiz çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmek. " dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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