Trabzon'da çocukların omurga sağlığının korunması için hazırlanan proje tanıtıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği" protokolü kapsamında Bedri Rahmi Eyüpoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda tanıtım programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, okulun konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, amaçlarının nesilleri sağlıklı şekilde geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Usta, çocukların kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, "Geleceğimiz onlar üzerinde kuruluyor ve sağlıklı nesiller için bedensel olarak sağlıklı bireyler bizim için çok önemli." dedi.

Öğrencilere beden sağlıklarını koruyacak hareketleri ve fiziksel egzersizleri yapmayı öğretmeye çalışacaklarını dile getiren Usta, öğrencilere şöyle seslendi:



"Bu konuda sizde farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Fizyoterapistlerimiz, eğitimciler ve beden eğitimi öğretmenlerimizle organizasyon içerisine girerek sizlerle birlikte Trabzon'da 20 okulda daha bu eğitimleri yaparak bedensel eğitiminize katkı sağlamaya çalışacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu da Vali İsmail Ustaoğlu önderliğinde geçen haftalarda üç il müdürlüğü arasında protokol imzalandığını hatırlatarak, "Çocukların sağlıklarının korunması için ne tür tedbirler alınması gerektiği konusunda bir araya geldik. Çocuklarımızın omurga sağlıklarının korunmasına yönelik okullarımızda çalışmalarımızı başlattık." bilgisini verdi.

- "20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

Fettahoğlu, öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da bizleri mutlu ediyor. Yalnızca şehrimizin çocuklarının akademik başarılarını artırmayı değil aynı zamanda onların sporda başarılarını ve sağlıklı yaşamla ilgili aktivitelerini düzenlemek, iyileştirmek ve daha da geliştirmek adına güzel bir çalışma başlattığımızı düşünüyorum. Şu an için başladığımız uygulamalar sonucu Trabzon genelinde haziran ayına kadar 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, öğrencilerden, eğitimciler tarafından verilecek bilgileri hem dinlemelerini hem de uygulamalarını isteyerek, şunları aktardı:



"İnsan söyleneni değil gördüğünü yaparmış. Biz de gören bir nesil yetiştirme derdindeyiz. Bunun için öğrendiklerinizi yapmaya başlamanız sizden sonraki nesillerin de bunu görerek daha çok yapmasını sağlayacak."

Konuşmaların sonunda fizyoterapist Dilek Aydilek Özdaş, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması" konulu sunum yaptı.

Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde spor hareketlerini gerçekleştirdi. Bazı öğrenciler ise oturduğu yerde hareketleri yaparak arkadaşlarına eşlik etti.

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