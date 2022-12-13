Trabzon Havalimanı 11 ayda 2 milyon 964 bin 406 yolcuyu ağırladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon Havalimanı'ndan bu yılın ocak-kasım döneminde 2 milyon 964 bin 406 yolcu taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 184 bin 934, dış hatlarda da 14 bin 942 olmak üzere 199 bin 876 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 1363, dış hatlarda ise 227 olmak üzere 1590'a ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda 2022 ocak-kasım dönemindeki yolcu trafiği 2 milyon 964 bin 406, uçak trafiği 21 bin 850, yük trafiği ise 34 bin 620 ton olarak gerçekleşti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.